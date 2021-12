La definizione e la soluzione di: Strumento che recide... come i denti incisivi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : TENAGLIA

Curiosità : Strumento che recide... come i denti incisivi

Significato tenaglia

tenàglia (o tanàglia) s. f. dal provenz. tenalha, che è il lat. tardo riferita a varî oggetti la cui forma e il cui funzionamento siano simili a quelli delle tenaglie, o anche, con uso fig., ad azioni e movimenti che abbiano con queste un rapporto di CATEGORIA: MILITARIA tenaglia te'na?a o tanaglia s. f. dal provenz. tenalha, lat. tardo tenacula, neutro pl., propr. 'legàmi'. - 1. tecn. spec. al plur., utensile composto di due bracci che, uniti con un perno, formano una leva di primo genere: un paio di t. ? molla, pinza. 2. fig., fam. porzione Definizione Treccani

