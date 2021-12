La definizione e la soluzione di: Strumenti con lenti per guardare molto lontano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : TELESCOPI

Curiosità : Strumenti con lenti per guardare molto lontano

lenti furono costruite nel 1607 da ottici olandesi che le applicarono a strumenti rudimentali di pessimo potere risolutivo. Le proprietà delle lenti, ... Significato telescopi

telescòpio s. m. dal lat. mod. telescopium, coniato nel 1609 (e divulgato nel 1611 per denominare lo strumento ideato da per mezzo di un certo numero di specchi piani con gli stessi vantaggi del telescopio Nasmyth; t. Schmidt ‹šmit› (dal nome dell’ottico ted. B. V. Schmidt), in cui l’obiettivo Definizione Treccani

