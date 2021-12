La definizione e la soluzione di: La strada detta anche ferrovia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : FERRATA

Curiosità : La strada detta anche ferrovia

Con il termine ferrovia (coniato intorno alla metà del XIX secolo, in precedenza denominata strada ferrata o strada di ferro), s'intende generalmente l'infrastruttura ... Significato ferrata

ferrata s. f. der. di ferro (ma v. anche ferrare, nel sign. 2, f. (o una ferratina) a questi calzoni e alla giacca; anche l’impronta che il ferro stesso può lasciare sulla biancheria, o altrove. 3. Nel linguaggio dei pescatori, lo strappo dato ferrato agg. part. pass. di ferrare. - 1. munito, rinforzato, cerchiato di ferro: stivali f.; bastone f.. ? Espressioni: strada ferrata ? ?. 2. . ? tagliato per. ignorante, incompetente, inesperto, con uso assol. dilettante. negato. ? strada ferrata striscia di terreno provvista di binario per il transito di treni Definizione Treccani

