La definizione e la soluzione di: Storico quartiere a sud est di Milano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ROGOREDO

Curiosità : Storico quartiere a sud est di Milano

/'bad?/) è un quartiere di Milano, posto nella periferia occidentale della città, appartenente al Municipio 7. Le prime testimonianze storiche di insediamenti ... Significato rogoredo

FISCHIO 1. Si chiama FISCHIO il suono acuto e stridulo emesso da uccelli o da altri strada grossa, qualche abbaiare lontano di cani, due o tre volte il fischio del vapore della vicina stazione di Rogoredo. Emilio De Marchi, Arabella Vedi anche Animale, Nota, Sport Definizione Treccani

Altre definizioni con storico; quartiere; milano; Un Tomaso scrittore e storico dell arte italiano; storico che ha scritto Le ateniesi : Alessandro __; Lungo capitolo storico ; storico fiume russo; quartiere di Padova che ospita un noto santuario; Il quartiere finanziario di Parigi; quartiere di Torino simbolo della FIAT; CIttà europea con un noto quartiere a luci rosse; A milano vige quello Ambrosiano; Prestigioso premio della città di milano : __ d oro; L imperatore che fissò la propria sede a milano ; Il fiume di milano ; Cerca nelle Definizioni