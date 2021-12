La definizione e la soluzione di: Stereotipo italiano: spaghetti, pizza e __. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : MANDOLINO

Curiosità : Stereotipo italiano: spaghetti, pizza e __

- dall'olandese mangia-spaghetti Itak (Belgio) Italiohn (Belgio) Pizzavreter (Belgio, Paesi Bassi) - dall'olandese mangia-pizza Pizzaman (Paesi Bassi) ... Significato mandolino

mandolino s. m. dim. di mandòla. – Strumento musicale cordofono a pizzico di cui esistono due tipi principali, il più comune attualmente accordate come quelle della chitarra. Sono esistite inoltre alcune varianti regionali del mandolino napoletano, come il m. romano, il m. siciliano, il m. padovano e il plettro 'pl?t:ro s. m. dal lat. plectrum, gr. ple^ktron, der. di pl?sso 'percuotere'. - mus. piccola lamina di osso, o di altro materiale, usata per suonare alcuni strumenti a corda come il mandolino e la chitarra: strumenti a p. penna, pennino. Definizione Treccani

Altre definizioni con stereotipo; italiano; spaghetti; pizza; stereotipo , luogo comune fra; Se non è matrice di stampa, è uno stereotipo ; Modello convenzionale, stereotipo ; Quello del Faro è un cantautore italiano ; Cittadini del paese al confine est italiano ; Gli __, il nome italiano dei cartoni Flinstones; Comune sigaro italiano ; Si prendono dal piatto di spaghetti ; spaghetti asiatici in brodo; Sono veraci in un sugo degli spaghetti ; spaghetti , olio, peperoncino; La città campana della pizza margherita; Nella pizza margherita con pomodoro e mozzarella; Lo accende il pizza iolo; Molti la ordinano con la pizza ; Cerca nelle Definizioni