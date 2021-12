La definizione e la soluzione di: Lo Stefano protagonista di Veloce come il vento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ACCORSI

Curiosità : Lo Stefano protagonista di Veloce come il vento

Veloce come il vento, conosciuto anche col titolo internazionale Italian Race, è un film del 2016 diretto da Matteo Rovere, liberamente ispirato alla vita ... Significato accorsi

accòrgersi v. intr. pron. lat. *accorrigere, comp. di ad- e corrigere Avvedersi, acquistar coscienza d’una cosa attraverso i sensi: mi accorsi subito di lui; si voltò indietro e s’accorse di essere inseguito; talora senza la particella pron.: siete ?rd?ersi v. intr. pron. lat. ?accorrigere, der. di corrigere 'correggere', col pref. ad- io mi accòrgo, tu ti accòrgi, ecc.; pass. rem. m'accòrsi, t'accorgésti, ecc.; part. pass. accòrto. - acquistare coscienza di un fatto, con la prep. di: a. di un errore avvedersi, capire ø, comprendere Definizione Treccani

