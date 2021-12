La definizione e la soluzione di: Lo Stefano fumettista di Cannibale e Frigidaire. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : TAMBURINI

Curiosità : Lo Stefano fumettista di Cannibale e Frigidaire

«Cannibale» a «Frigidaire». Storia di un manipolo di ragazzi geniali, Roma, Coniglio Editore, 2004. ISBN 88-88833-13-7 Michele Mordente (a cura di), ... Significato tamburini

Neologismi (2008) susci s. m. inv. Rielaborazione italiana del sushi giapponese, aromatizzato con spezie e olii mediterranei. il susci di terra) ma è molto curato e di buon livello. In cucina c’è David Tamburini , ( Ciro De Cecco , Repubblica, 25 maggio 2008, Firenze, p. XIV). Adattato dal giapp. sushi paria 'parja s. m. dall'ingl. pariah o paria, dal tamil pa?aiyan 'tamburini', invar. - 1. etnol. nome con cui nell'uso europeo viene indicato ogni appartenente alle caste più basse dell'India intoccabile. 2. estens., spreg. persona di condizione sociale molto bassa: i p. della società Definizione Treccani

