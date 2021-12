La definizione e la soluzione di: Lo stato del sud est asiatico con l isola di Bali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : INDONESIA

Curiosità : Lo stato del sud est asiatico con l isola di Bali

altri significati, vedi Bali (disambigua). Bali è un'isola dell'Indonesia con una superficie di 5 561 km² e una popolazione di 4 298 000 abitanti (2014) ... Significato indonesia

indone?iano agg. e s. m. (f. -a) comp. di indo- e del di alcuni territorî, l’attuale Repubblica dell’Indonesia; abitante, originario o nativo dell’Indonesia, cittadino della Repubblica dell’Indonesia. Lingue i., appartenenti al gruppo . e lett. m. lat. tigris, dal gr. tígris. - 1. zool. mammifero carnivoro felide diffuso in Asia dal Caucaso alla Corea e in Indonesia. ? Espressioni: pesce tigre ? ?. 2. fig., fam. persona violenta e aggressiva: essere, diventare una t. belva, bestia, iena, pantera. agnellino, agnello Definizione Treccani

