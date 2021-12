La definizione e la soluzione di: Lo stato con i fiumi Reno, Danubio ed Elba. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : GERMANIA

Curiosità : Lo stato con i fiumi Reno, Danubio ed Elba

è circa 6 volte quella del Po, al Danubio (4 volte), al Reno e al Rodano (1,5 volte), e maggiore di quello dell'Elba, dell'Oder, della Senna e della Garonna ... Significato germania

Neologismi (2008) Ostalgie s. f. inv. Rimpianto, ricordo nostalgico dei tempi in cui la Germania dell’Est era separata • Sarà colpa della «Ostalgie» e di commedie come «Goodbye Lenin». … Fatto sta che nell’ex Germania dell’Est, a diciotto anni dalla caduta del Muro, l’ignoranza sul regime che ha tedesco te'desko lat. mediev. theodiscus 'volgare, popolare', sulla base del ted. ant. theod 'volgo'. - ¦ agg. 1. della Germania, appartenente alla Germania: i costumi t. lett. alemanno, spreg. crucco, germanico, lett. teutonico. 2. estens., fam. di persona, che opera in modo preciso e severo, come sono ritenuti fare i tedeschi: Definizione Treccani

