La definizione e la soluzione di: Lo stato africano con Marrakech e Casablanca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : MAROCCO

Curiosità : Lo stato africano con Marrakech e Casablanca

vedi Casablanca (disambigua). Casablanca (in arabo: ????? ????????, al-Dar-al-Bayda?, che significa la casa bianca; in berbero: ????, Anfa) è una città ... Significato marocco

Neologismi (2008) università telematica loc. s.le f. Università che mette a disposizione dei propri studenti corsi di conseguimento della laurea, ha infatti creato il primo «Polo Tecnologico Multimediale» in Marocco, presso la sede del Segretariato di Stato per la Formazione Professionale a Rabat Definizione Treccani

