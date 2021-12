La definizione e la soluzione di: Lo è stata colei che ha attirato l attenzione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : NOTATA

Curiosità : Lo e stata colei che ha attirato l attenzione



nuotata (raro e ant. notata) s. f. der. di nuotare. – 1. a. L’atto del nuotare, con riferimento alla durata e al percorso compiuto in una volta: fare una bella, una lunga n., una breve n.; una n. di mezz’ora, di un chilometro, di cento metri. b. Il modo di nuotare, nelle diverse tecniche del nuoto scomparsa s. f. part. pass. femm. di scomparire. - 1. a. con riferimento a persona, il rendersi o il diventare introvabile: la sua s. è stata subito notata da tutti lett. disparizione, sparizione. ? dileguamento, fuga. apparizione, comparsa, ricomparsa. ? ritrovamento. b. con riferimento a cosa, il non essere più dove Definizione Treccani

