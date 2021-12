La definizione e la soluzione di: In Star Trek, il pianeta da cui proviene Spock. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : VULCANO

Curiosità : In Star Trek, il pianeta da cui proviene Spock

Voce principale: Star Trek: Discovery. La seconda stagione della serie televisiva Star Trek: Discovery, composta da 14 episodi, è stata pubblicata settimanalmente ... Significato vulcano

vulcano s. m. dal lat. Vulcanus «Vulcano», nome del dio del fuoco e di un’isola del gruppo delle Lipari. – 1. quell’uomo, quella donna è un v.; All’idea di quel metallo dell’oro Un vulcano la mia mente Già comincia a diventar (dal Barbiere di Siviglia di Rossini). ? Dim. vulcanétto. eruttare dal lat. eructare, frequent. di erugere 'mandar fuori, eruttare'. - ¦ v. intr. aus. avere fare rutti ruttare. ¦ v. tr. geol. di un vulcano in azione, mandare fuori dal cratere lava, lapilli, cenere emettere, espellere, gettare, lanciare, proiettare. Definizione Treccani

