La definizione e la soluzione di: Sta fra la bocca e la laringe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : FARINGE

Curiosità : Sta fra la bocca e la laringe

formanti la tonsilla laringea. L'apertura superiore della laringe o adito laringeo è un orifizio ovoidale che mette in comunicazione la laringe con la faringe ... Significato faringe

faringe s. f. o m. dal gr. ?????? -????? f., raro m.. – In anatomia umana, cavità muscolomembranosa In anatomia comparata, con riferimento ai vertebrati e più generalmente ai cordati, la faringe è anche chiamata intestino cefalico e, per la duplice funzione che compie, intestino CATEGORIA: ANATOMIA esofago e'zofago s. m. dal gr. oisophágos, comp. dei temi ois- 'portare' e phag- 'mangiare' pl. -gi o -ghi. - anat. tratto del canale alimentare interposto tra la faringe e lo stomaco ? canna della gola, ? gola. Definizione Treccani

