La definizione e la soluzione di: Squadra in cui militarono Pirlo, Baronio e Kallon. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : REGGINA

Curiosità : Squadra in cui militarono Pirlo, Baronio e Kallon

Significato reggina

reggino agg. e s. m. (f. -a). – Appartenente o relativo alla città e provincia di Reggio o nativo di Reggio Calabria: la popolazione r., i cittadini r. (e, sostantivato, un reggino, una reggina, i Reggini); il dialetto r.; il territorio r., o, come s. m. e con iniziale Definizione Treccani

Altre definizioni con squadra; militarono; pirlo; baronio; kallon; Guida una squadra di lavoratori; La primavera della squadra blaugrana spa; La squadra bianconera di Torino; Sostiene la squadra del cuore; La posata... di Totti e pirlo ; Il pirlo allenatore; _ pirlo , allenatore; Può colpirlo un'ulcera; Cerca nelle Definizioni