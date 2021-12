La definizione e la soluzione di: La squadra bianconera di Torino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : JUVENTUS

Curiosità : La squadra bianconera di Torino

nel 1994, quando la Juventus inizia a coltivare l'idea di costruire uno stadio di sua proprietà. In quel periodo la squadra bianconera gioca le sue partite ... Significato juventus

Neologismi (2021) triplete s. m. inv. 1. Nel calcio, la vittoria nei tre principali tornei (campionato nazionale, coppa nazionale, Champions League) ottenuta da una squadra nello stesso anno sportivo; per estensione, nella stessa seduta. (Marco Valsania, Sole 24 Ore.com, 12 agosto 2016, Mercati) • E la Juventus indottrinata a dovere dal buon conte Max Allegri, uno che non si esalta mai nella juventino o iuventino dal nome della squadra di calcio della Juventus. - ¦ agg. sport. della squadra di calcio della Juventus: vestire la maglia j. bianconero. ¦ s. m. f. -a sport. calciatore o tifoso della Juventus bianconero. Definizione Treccani

