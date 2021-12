La definizione e la soluzione di: Lo sport di Ma Long e Fan Zhendong. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PINGPONG

Curiosità : Lo sport di Ma Long e Fan Zhendong

Fan Zhendong (???S; Canton, 22 gennaio 1997) è un tennistavolista cinese. Nel 2012 vince l'oro ai Campionati mondiali juniores nel singolare, nel doppio ... Significato pingpong

Neologismi (2008) euroburocratico agg. Relativo alla burocrazia dell’Unione europea. urgenza di segnare alcuni punti di chiarezza, in epoca di terrori da mucca pazza e di pingpong infiniti sull’uso della scienza e delle biotecnologie. Chi però se ne intende di iter tennis 't?n:is s. m. dall'ingl. tennis, accorciamento della locuz. originaria lawn tennis, dove lawn significa 'piano erboso', e tennis è dal fr. ant. tenes, propr. 'tenete'. - sport. una rete, tra due o quattro giocatori che si inviano una pallina di celluloide da una parte all'altra della rete con piccole racchette rivestite di sughero o di gomma pingpong. Definizione Treccani

