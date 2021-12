La definizione e la soluzione di: Sport con palla dotata di tre fori per le dita. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : BOWLING

Curiosità : Sport con palla dotata di tre fori per le dita

bowling ‹bóuli?› s. ingl. der. di (to) bowl «far rotolare una palla; giocare alle bocce (o ad altro gioco simile)», usato in ital. al masch. – Gioco di birilli che si pratica in ambiente coperto, con grosse palle di legno, munite di tre fori in cui si infilano il pollice, il medio e l’anulare, e gioco. Finestra di approfondimento Tipi di gioco - Agonistici; competitivi; creativi; da ragazzi o infantili; da tavolo o di tavoliere; d’azzardo; di addestramento operativo; di carte; di destrezza; la carta. Giochi di destrezza e di forza - Biliardino; biliardo; birilli; bocce; bowling; braccio di ferro; caccia al tesoro; corsa nei sacchi; croquet; cuccagna; flipper; gioco Definizione Treccani

