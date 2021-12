La definizione e la soluzione di: Spingono certe imbarcazioni ruotando. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ELICHE

Curiosità : Spingono certe imbarcazioni ruotando

propulsivo agg. dal fr. propulsif, der. del lat. propulsus (v. dietro il motore (come quelle, immerse, di normale uso in marina), in contrapp. alle eliche traenti, più usualmente disposte davanti al motore rispetto al senso di traslazione del Definizione Treccani

