La definizione e la soluzione di: Spesso vi indugia un massaggio alla testa.

Soluzione 6 lettere : TEMPIE

Curiosità : Spesso vi indugia un massaggio alla testa

Shirley MacLaine bacia Lewis vicino a un boccione d'acqua, l'acqua inizia a bollire; in un'altra scena, durante un massaggio terapeutico, a Lewis vengono attorcigliate ... Significato tempie

temporale2 agg. dal lat. tardo temporalis, der. di tempora «tempie». – CLASS='accezione'>1. In anatomia, delle tempie, relativo alle tempie, che ha sede o rapporti con le tempie: regione t., regione laterale simmetrica del cranio, compresa tra le stempiato agg. part. pass. di stempiarsi 'perdere i capelli sulle tempie'. - parzialmente privo di capelli, spec. sulle tempie scherz. spennato. calvo, fam. pelato. fam. capelluto. Definizione Treccani

