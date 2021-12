La definizione e la soluzione di: Ha spento 10 candeline. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : DECENNE

Curiosità : Ha spento 10 candeline

il 9 aprile 2016 in Internet Archive. Vincenzo Urbani "l'ardito" ha spento 70 candeline, su cronachefermane.it. ^ Tutti gli allenatori del Palermo Calcio ... Significato decenne

decènne agg. dal lat. decennis, comp. di decem «dieci» e annus «anno». – 1. Che ha dieci anni: un ragazzo, una ragazza d.; anche sostantivato: un d., una decenne. 2. letter. Che dura dieci anni o da dieci anni: A disbramarsi la d. sete (Dante decenne de't??n:e agg. dal lat. decennis, comp. di decem 'dieci' e annus 'anno', lett. - che dura dieci anni o da dieci anni ? DECENNALE. Definizione Treccani

Altre definizioni con spento; candeline; Un vulcano ormai spento nello Stato di Washington; Non spento ; Si manteca a fuoco spento ; Vulcano spento al di sotto dell'attuale Napoli; Dolci da candeline ; Li rappresentano le candeline sulla torta; Si tirano a chi soffia sulle candeline ; Si esprime soffiando sulle candeline ; Cerca nelle Definizioni