La definizione e la soluzione di: Spaventa... con un lenzuolo bianco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : FANTASMA

Curiosità : Spaventa... con un lenzuolo bianco

Shaggy e Scooby vanno a cercare l'acqua in un vecchio pozzo vicino al palazzo. Ma un "fantasma" di lenzuolo bianco galleggia fuori dal pozzo e la banda dubita ... Significato fantasma

fantasma s. m. dal lat. phantasma, gr. ???tasµa, der. di ?a?t??? dagli scaffali. 2. Nel linguaggio della critica e dell’estetica, f. poetico (o assol. fantasma), la visione, l’immagine quale si presenta all’intuizione del poeta, e dell’artista fantasma s. m. dal lat. phantasma, gr. phántasma, der. di phantázo 'mostrare', phantázomai 'apparire' pl. -i. - 1. immagine non corrispondente a realtà, cosa inesistente, illusoria: i f. di una mente malata apparenza, fantasia, illusione, lett. larva. allucinazione, visione. 2. nelle CATEGORIA: OCCULTISMO E METAPSICHICA Definizione Treccani

