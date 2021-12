La definizione e la soluzione di: Sostanza chimica analoga al fenolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : NAFTOLO

Curiosità : Sostanza chimica analoga al fenolo

Eugenio Stocchi, Chimica Industriale Organica, Torino, Edisco Editrice, 1992, ISBN 88-441-2034-8. Reticolazione Curing (chimica) Vulcanizzazione inversa ... Significato naftolo

naftòlo s. m. dal fr. naphtol, der. di naphte «nafta», col suff. -ol o i loro derivati, usati come coloranti per sostanze alimentari (arancio beta-naftolo, giallo naftolo S) o per altri impieghi (come, per es., il verde n., adoperato in microscopia Definizione Treccani

Altre definizioni con sostanza; chimica; analoga; fenolo; sostanza presente nell asfalto e nelle sigarette; Serve per combattere una sostanza velenosa; sostanza immunizzante; sostanza come il metano; In chimica , un sinonimo di basico; Lento processo di alterazione chimica delle rocce; In chimica , radicale che deriva dal metano, CH3; L’oro in chimica ; analoga alla seta o da questa composta; Sigla analoga a GB; Nobile famiglia fiorentina analoga ai Medici; Struttura lignea da cortile analoga al porticato; fenolo ottenuto dal catrame di legno di faggio; Cerca nelle Definizioni