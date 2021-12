La definizione e la soluzione di: Sorprendere, spiazzare: lasciare di __. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : STUCCO

Curiosità : Sorprendere, spiazzare: lasciare di __

Significato stucco

stucco1 agg. part. pass. di stuccare2, senza suffisso (pl. m. -chi), com. – 1. Sazio, nauseato: la trattavano a minestrine e a pietanzine da malati stucchi (Borgese). 2. fig. Annoiato, infastidito: è così irritato, così fuor de’ gangheri, così stucco¹ agg. part. pass. di stuccare², senza suff. pl. m. -chi, non com. - 1. che ha mangiato un cibo che gli ha provocato un senso di nausea ? STUCCATO 1. 2. estens. che prova fastidio per qualcosa: è così irritato, così fuor de' gangheri, così s. delle villanie di quel frate A. Manzoni e ? STUCCATO 2. Definizione Treccani

