Soluzione 8 lettere : CAPPOTTI

Curiosità : Soprabiti pesanti

cappotto o paltò (dal francese paletot) è un pesante soprabito invernale, per lo più realizzato con tessuto pesante in lana e che qualche volta può anche essere ... Significato cappotti

Neologismi (2008) coprispalla s. m. Capo d’abbigliamento femminile, simile a collezione, 45 abiti autunno-inverno in cachemire e chiffon, corti e lunghi, cappotti e coprispalla, molti inediti, alcuni d’archivio. ( Giovanna Vitale , Repubblica, 14 luglio cappuccio² s. m. der. di cappa¹. - 1. abbigl. copricapo utilizzato da alcuni ordini religiosi e applicato a cappotti, impermeabili, giacche a vento; anche copricapo morbido in genere non com. capperuccia. ? berretto, cuffia. ? cappello, copricapo. 2. elemento di chiusura e di protezione Definizione Treccani

