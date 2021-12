La definizione e la soluzione di: Lo sono stati Niki Lauda e Juan Manuel Fangio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : PILOTI

Curiosità : Lo sono stati Niki Lauda e Juan Manuel Fangio

Andreas Nikolaus Lauda, detto Niki (Vienna, 22 febbraio 1949 – Zurigo, 20 maggio 2019), è stato un pilota automobilistico, imprenditore e dirigente sportivo ... Significato piloti

cabina (pop. o region. gabina) s. f. dal fr. cabine, ingl. cabin, da guerra è chiamato camerino). Analogam., negli aeromobili, qualsiasi locale chiuso destinato ai piloti, o all’equipaggio o ai passeggeri. 2. Piccola costruzione di legno o di CATEGORIA: INDUSTRIA AERONAUTICA – TRASPORTI TERRESTRI sediolino s. m. dim. di sedia. - 1. piccolo sedile, spec. dei piloti d'aereo sedile. 2. specie di sedia imbottita usata per trasportare i bambini a bordo di autovetture seggiolino. Definizione Treccani

