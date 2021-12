La definizione e la soluzione di: Lo sono stati Mark Spitz e Jenny Thompson. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : NUOTATORI

Curiosità : Lo sono stati Mark Spitz e Jenny Thompson

stabilito a Pechino 2008, superando il precedente primato del connazionale Mark Spitz, che aveva vinto sette titoli olimpici a Monaco di Baviera 1972. La seguente ... Significato nuotatori

gempìlidi s. m. pl. lat. scient. Gempylidae, dal nome del genere Gempylus, e questo dal , più o meno compresso, rivestito di piccole squame, di dimensioni anche notevoli; sono nuotatori abilissimi e vivono, sia in superficie sia a grandi profondità, nei mari aperti morsetto mor'set:o s. m. dim. di morsa. - 1. tecn. congegno a vite che serve a fissare un dispositivo a un supporto adatto durante l'uso ? morsa. 2. molletta adoperata dai nuotatori subacquei per stringere le narici stringinaso. Definizione Treccani

