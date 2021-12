La definizione e la soluzione di: Sono sottili ed eleganti bottiglie per vini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : RENANE

Curiosità : Sono sottili ed eleganti bottiglie per vini

Molti paesi hanno adottato per i vini bianchi una bottiglia più affusolata rispetto a quella usata per i vini rossi. Le bottiglie portano il nome del luogo ... Significato renane

Definizione Treccani

Altre definizioni con sono; sottili; eleganti; bottiglie; vini; Se ne conosce l epoca e sono ... antichi; Lo sono le pitture di Bhimbetka in India; Lo sono lingue come il francese e il rumeno; Si possono cucinare all uccelletto; Lo è la carne con sottili venature di grasso; Padella adatta per preparare sottili ssime frittatine; sottili fili d acqua; sottili , fragili; Il fascino prerogativa di poche belle ed eleganti ; eleganti guarnizioni; Il senso dei più eleganti ; Come linguaggi ricercati ed eleganti ; bottiglie impagliate; Ha un'inconfondibile bottiglie tta; Dipinse molte bottiglie ; La teca ricca di bottiglie ; Apparizione della divini tà; Una divini tà nell Aida; Distinguono i vini di qualità; Provincia vini cola italiana; Cerca nelle Definizioni