La definizione e la soluzione di: Ci sono quelle legislative... e di condominio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ASSEMBLEE

vedi Condominio (disambigua). Il condominio, secondo la legge italiana, è un istituto che indica comproprietà sulle parti o degli edifici che sono composti ... Significato assemblee

assemblèa s. f. dal fr. assemblée, der. di assembler: v. 3. Per analogia, nome di altri organismi costituzionali o di diritto pubblico, come le assemblee consultive di vario tipo, quelle territoriali (per es. l’A. regionale siciliana), o CATEGORIA: DIRITTO PUBBLICO tribuna s. f. dal nomin. lat. tribunal, der. di tribunus 'tribuno'. - 1. luogo rialzato da cui parlano gli oratori palco, podio, pulpito. 2. estens. zona riservata a particolari categorie di persone in assemblee, manifestazioni, ecc.: t. della stampa, delle autorità palco. 3. estens. negli stadi, ippodromi e sim., Definizione Treccani

