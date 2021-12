La definizione e la soluzione di: Vi sono quelle astronomiche e quelle climatiche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : STAGIONI

Curiosità : Vi sono quelle astronomiche e quelle climatiche

Le prime divisioni della Terra su basi astronomiche e climatiche furono compiute dai greci. Tra i primi, vi fu Anassimandro, che divise il globo terrestre ... Significato stagioni

stagióne s. f. lat. statio -onis, propr. «sosta, fermata», der. di stare «stare fermo»; s., la s. novella, la primavera: Mai rivestì di tante gemme l’erba La novella stagion che ’l mondo avviva (Poliziano). 2. Ciascuno degli intervalli di tempo (s. meteorologiche CATEGORIA: ALIMENTAZIONE sbucciare der. di buccia, col pref. s- nel sign. 4 io sbùccio, ecc.. - ¦ v. tr. 1. liberare dalla buccia un tubero, un frutto e sim.: s. una mela roman. capare, v. intr. pron. spogliarsi dell'involucro, della prima pelle: le serpi in certe stagioni si sbucciano spellarsi. ¦ sbucciarsela v. pron. assol., fam., non com. riuscire a Definizione Treccani

