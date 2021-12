La definizione e la soluzione di: Lo sono le pitture di Bhimbetka in India. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : RUPESTRI

Curiosità : Lo sono le pitture di Bhimbetka in India

contiene immagini o altri file su Bhimbetka (EN) Pagina del sito dell'UNESCO relativa alle incisioni rupestri di Bhimbetka, su whc.unesco.org. (EN) Una galleria ... Significato rupestri

lèlia s. f. lat. scient. Laelia, dal nome dell’uomo politico romano Gaio delle regioni costiere dell’America Centrale e del Brasile: sono piante epifite o rupestri, con fiori vistosi, solitarî o in racemi, vivacemente colorati in roseo o porporino Definizione Treccani

Altre definizioni con sono; pitture; bhimbetka; india; Se ne conosce l epoca e sono ... antichi; sono sottili ed eleganti bottiglie per vini; Lo sono lingue come il francese e il rumeno; Si possono cucinare all uccelletto; Località spagnola nota per le sue pitture rupestri; Realizzato con pitture un'opera del pittore; Grotta francese sommersa con pitture rupestri; Dipinti, pitture incorniciate da appendere al muro; Il riso india no dai chicchi lunghi e profumati; Una Casa automobilistica india na; Regione dell india orientale; L india no è il minore; Cerca nelle Definizioni