La definizione e la soluzione di: Lo sono piatti come i tikka masala e i samosa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : INDIANI

Curiosità : Lo sono piatti come i tikka masala e i samosa

chicken tikka masala (['?h?k?n 'ti?kka ma'za?la] (UR) ??? ??? ??????, (HI) ???? ?????? ?????), comunemente noto in italiano come pollo al curry, è un tipo ... Significato indiani

indiano agg. e s. m. (f. -a) dal lat. tardo Indianus. – 1. i.; come sost. (f. -a): gli I. vivono nelle riserve governative; un film di Indiani. La denominazione di Indiani per gli indigeni dell’America, che risale a C. Colombo per la sua calumet kaly'm?, it. kalu'm?t s. m., fr. der. del lat. calamus 'canna'. - etnol. pipa rituale degli indiani d'America, composta di un lungo cannello ? Espressioni: fig., scherz., fumare il calumet della pace fare pace, rappacificarsi. Definizione Treccani

