Soluzione 8 lettere : CILIEGIE

Curiosità : Lo sono le marasche e le amarene

rosso-nerastro e sapore molto amaro e acido (le marasche); ciliegio di Montmorency, con frutti di colore rosso chiaro. Il ciliegio acido è un albero o arbusto con ... Significato ciliegie

ciliègia (tosc. ciriègia) s. f. lat. *ceresia per *cerasia; una drupa di 1-2 cm di diametro, di colore rosso, più o meno cupo; le ciliegie sono adoperate per il consumo diretto, oppure si conservano o si usano per farne sciroppi, marmellate CATEGORIA: ALIMENTAZIONE -brandy 't??ri 'brændi, it. '?er:i 'br?ndi s. ingl. comp. di cherry 'ciliegia' e brandy 'acquavite', usato in ital. al masch. - enol. acquavite di ciliegie cerasella. CATEGORIA: ALIMENTAZIONE Definizione Treccani

