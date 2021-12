La definizione e la soluzione di: Sono liquidi nei televisori LCD. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CRISTALLI

Curiosità : Sono liquidi nei televisori LCD

"LCD" rimanda qui. Se stai cercando altri significati, vedi LCD (disambigua). Il display a cristalli liquidi (in acronimo LCD, dall'inglese Liquid Crystal ... Significato cristalli

Neologismi (2008) computer ottico loc. s.le m. Calcolatore digitale il cui funzionamento & Mercati) • L’ofiura, un organismo simile a una stella marina, possiede nel suo scheletro dei cristalli di calcite che correggono alcuni fattori che alterano la luce. Questi mono'm?triko agg. comp. di mono- e -metrico pl. m. -ci. - miner. di sistema di simmetria dei cristalli, avente gli assi cristallografici ortogonali fra loro ed equivalenti, e dei cristalli appartenenti a tale sistema isometrico. Definizione Treccani

Altre definizioni con sono; liquidi; televisori; Alcune porte ne sono prive; Lo sono stati Niki Lauda e Juan Manuel Fangio; Così sono certe birre, le sigarette e molte donne; In fisica possono essere viscosi o ideali; Facilita il travaso di liquidi ; Depositi per liquidi ; Sacchi contenenti liquidi ; Ha un indicatore a cristalli liquidi ; Società coreana d apparecchiature elettroniche e televisori ; Si trova nel sangue... e in certi televisori ; I tubi dei vecchi televisori ; E' piatto nei moderni televisori ; Cerca nelle Definizioni