La definizione e la soluzione di: Lo sono lingue come il francese e il rumeno.

Soluzione 9 lettere : NEOLATINE

Curiosità : Lo sono lingue come il francese e il rumeno

Il francese (français, AFI: [f??~'s?]) è una lingua appartenente al gruppo delle lingue romanze. Diffusa come lingua materna nella Francia metropolitana ... Significato neolatine

sintètico agg. dal gr. s???et????, der. di s???es?? «sintesi» (pl. m. -ci). tematiche; è tale, per es., il latino, spec. rispetto alle lingue neolatine essenzialmente analitiche (cfr. amaverat, contro aveva amato, laudari contro essere lodato, populi volgare¹ ant. vulgare dal lat. vulgaris, der. di vulgus 'volgo'. - ¦ agg. 1. non com. che appartiene o è relativo agli strati socialmente, culturalmente parlata dal popolo, spec. con riferimento al periodo in cui ebbero origine le lingue neolatine: il v. italiano ? Locuz. prep.: fig., non com., in volgare usando parole chiare Definizione Treccani

