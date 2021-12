La definizione e la soluzione di: Sono grandi in un quadro di Paul Cézanne del 1898. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : BAGNANTI

Curiosità : Sono grandi in un quadro di Paul Cezanne del 1898

Disambiguazione – "Cézanne" rimanda qui. Se stai cercando l'omonimo documentario dedicato al pittore, vedi Cézanne (film). Paul Cézanne ([p?l se'zan]; Aix-en-Provence ... Significato bagnanti

Neologismi (2008) ledwall s. m. inv. Grande schermo a Led. ? L’appuntamento è installato sul ponte. Lo schermo offrirà per dieci ore al giorno programmazione. I bagnanti potranno raggiungere lo schermo al largo e godersi lo spettacolo con i pedalò che capanno s. m. der. di capanna. - 1. a. venat. nascondiglio fisso per cacciatori: caccia al c. capanna, casino, casotto. b. agr. riparo dei bersò, cupolino. ? frascato, roman. fraschetta, ant. ombracolo, pergola, pergolato. 2. locale utilizzato dai bagnanti per cambiarsi cabina, casotto. ? spogliatoio. Definizione Treccani

Altre definizioni con sono; grandi; quadro; paul; cézanne; 1898; Possono essere a cono, a rocchetto, texani..; Videogioco da cui sono nati alcuni film: Tomb __; Lo sono stati Mark Spitz e Jenny Thompson; Lo sono i due terzi dei membri del CSM; Un grandi oso Parco di Torino; grandi edifici cittadini; L Ultima ispirò molti grandi artisti; Diede grandi ssima popolarità a Joe DiMaggio; Che impensierisce... come le Muse di un quadro di De Chirico; Celebre quadro di Goya; Un riquadro nel PC c'è quella di dialogo; Lo è il sole nel quadro Impressione di Monet; Film di Melville con Jean paul Belmondo del 1962; Jean paul Sartre ne scrisse L età; Colpo che dà nome a un film cult con paul Newman; Lo era il pittore Pieter paul Rubens; Il nome di cézanne ; Celebre dipinto di cézanne ; Lo sono Le bagnanti in un'opera di Paul cézanne ; La città di un documentario dei Lumiére del 1898 ; Romanzo di Italo Svevo pubblicato nel 1898 ; Cerca nelle Definizioni