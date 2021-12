La definizione e la soluzione di: Lo sono gli uccelli che viaggiano per il mondo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : MIGRATORI

Curiosità : Lo sono gli uccelli che viaggiano per il mondo

Questi uccelli infatti hanno una propensione innata per la magia, sono furtivi e silenziosi, in quanto viaggiano soprattutto di notte, e sono inoltre ... Significato migratori

Neologismi (2008) brain drain loc. s.le m. o f. inv. Drenaggio di cervelli: fenomeno capitali finanziari e investimenti diretti, e dai forti flussi migratori di persone e di know-how. … Anche i flussi migratori internazionali di persone sono cresciuti di molto. E Definizione Treccani

