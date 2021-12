La definizione e la soluzione di: Lo sono le commedie scollacciate e sexy. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SPINTE

Curiosità : Lo sono le commedie scollacciate e sexy

scene scollacciate, ma quasi sempre considerata di un livello estetico e contenutistico insoddisfacente, dove la critica alla società del tempo è molto ... Significato spinte

spinte o spònte locuz. avv. il primo elemento è un der. scherz. di spinta, coniato per formare una corrispondenza con il elemento, l’avv. lat. sponte «spontaneamente, di propria volontà», fam. – O per forza (propr. «a spinte») o spontaneamente; per amore o per forza, in un modo o nell’altro: o spinta s. f. part. pass. femm. di spingere. - 1. a. lo spingere o l'essere spinto: mi ha dato una s. non com. spingimento. spintone. ? urto. , spintonarsi. ? sgomitare; fig., farsi avanti o largo a forza o a furia di spinte usare ogni mezzo per raggiungere i propri obiettivi fam. sgomitare. b. l'acquistare Definizione Treccani

