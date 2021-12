La definizione e la soluzione di: Solitario e schivo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ASOCIALE

Curiosità : Solitario e schivo

parallelismo tra la propria condizione e quella del passero solitario. Così come il volatile trascorre solitario la primavera, Leopardi si rifiuta di godere ... Significato asociale

asociale agg. comp. di a- priv. e sociale. – Privo di sentimento della socialità, insensibile ai motivi e ai problemi sociali: individuo, temperamento a.; mentalità asociale. Anche s. m. e f., con riferimento a persona: è un a., un’asociale. asociale aso't?ale der. di sociale, col pref. a-². - ¦ agg. privo del sentimento della socialità: un individuo a. chiuso, introverso, solitario. disadattato. ? emarginato. aperto, estroverso, sociale, socievole. ¦ s. m. e f. persona dal comportamento poco socievole introverso, Definizione Treccani

