La definizione e la soluzione di: Soldato anche detto cecchino: __ scelto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : TIRATORE

Curiosità : Soldato anche detto cecchino: __ scelto

cercando l'omonima colonna sonora, vedi Salvate il soldato Ryan (colonna sonora). Salvate il soldato Ryan (Saving Private Ryan) è un film del 1998 diretto ... Significato tiratore

tiratóre s. m. (f. -trice) der. di tirare. – 1. il governo è caduto per il voto contrario (o per l’astensione) di un gruppo di franchi tiratori. 2. ant. Briglia, e, al plur., redini: il mio auriga, vedendo il pericolo in cui io CATEGORIA: MILITARIA tiratore tira'tore s. m. der. di tirare f. -trice. - arm. chi tira con armi da fuoco o da getto e lancio: un buon t. non com. miratore, non com. sparatore. ? ? Espressioni: franco tiratore 1. soldato irregolare che compie azioni di guerriglia sostenendo il proprio esercito nelle retrovie pop. cecchino. ? guerrigliero, partigiano. Definizione Treccani

