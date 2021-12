La definizione e la soluzione di: Sognefjord è quello più lungo della Norvegia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : FIORDO

Curiosità : Sognefjord e quello piu lungo della Norvegia

costiero e dei fiordi dell'Hordaland settentrionale, tra il Korsfjorden a sud e il Sognesjøen (vale a dire la parte più etsrena del Sognefjord) a nord ... Significato fiordo

fiòrdo s. m. dal norv., dan., sved. fjord, che è l’ant. nordico fjördr, affine al lat. portus -us «porto». – Tipo di costa marina che si sviluppa per ingressione del mare in regioni montuose già sottoposte anticamente a intensa glaciazione: si tratta di valli con profilo trasversale a U, profonde, costa 'k?sta s. f. lat. costa 'costola, fianco'. - 1. a. anat. ognuna delle ossa di forma allungata, piatta e incurvata, della gabbia toracica costola. b. lungo la c.; al largo delle c.; c. lisce, frastagliate; c. a fiordo bagnasciuga, costiera, litorale, lett. marina, poet. piaggia, riviera, spiaggia, sabbiosa lido, alta Definizione Treccani

