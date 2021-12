La definizione e la soluzione di: La società aeronautica USA costruttrice dei 737. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : BOEING

Curiosità : La societa aeronautica USA costruttrice dei 737

della casa costruttrice olandese Fokker negli anni novanta, proprietaria dei modelli Fokker 100. Le trattative non ebbero esito positivo e la Bombardier ... Significato boeing

Neologismi (2008) petroeuro (petro-euro), s. m. inv. Riserva finanziaria in Euro accumulata petrodollari, petrorubli e petroeuro. Ossigeno puro per l’industria, a cominciare da Airbus e Boeing, alle prese con ritardi e difficoltà per i loro aeromobili «flagship», l’A380 e Definizione Treccani

