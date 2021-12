La definizione e la soluzione di: Snack salato croccante e sottile ing. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CRACKER

Curiosità : Snack salato croccante e sottile ing

Significato cracker

cracker ‹krä'kë› s. ingl. der. di (to) crack «rompere, spezzare» (pl. crackers ‹krä'kë?›), usato in ital. al masch. – 1. Tipo di galletta sottile e friabile, generalmente salata, che sostituisce a volte il pane. 2. Complesso di apparecchiature con cui viene effettuato il cracking. 3. Pirata CATEGORIA: ALIMENTAZIONE cracker 'kræk?, it. 'kr?ker s. ingl. der. di to crack 'rompersi; crocchiare', usato in ital. al masch. - gastron. biscotto di pasta di pane sottile e friabile, spesso salato ? galletta. CATEGORIA: ALIMENTAZIONE Definizione Treccani

