La definizione e la soluzione di: Lo slogan nel linguaggio dei pubblicitari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : CLAIM

Curiosità : Lo slogan nel linguaggio dei pubblicitari

Disambiguazione – "slogan promozionale" rimanda qui. Se stai cercando l'analogo significato, vedi Tagline. Lo slogan pubblicitario è una breve frase capace ... Significato claim

Definizione Treccani

Altre definizioni con slogan; linguaggio; pubblicitari; Crea testi e slogan pubblicitari; Uno slogan della radio RDS: 100% grandi __; Lo slogan dei pubblicitari; Alcolico con lo slogan red passion; linguaggio in contrapposizione allo scritto; Il tipo di linguaggio di Java, Perl e Bash ing; In generale, un disturbo del linguaggio ; Nel linguaggio pittorico è la tonalità di colore; Comunicazione pubblicitari a o lavorativa; Le scenette pubblicitari e; Crea testi e slogan pubblicitari ; Spazio pubblicitari o in Tv; Cerca nelle Definizioni