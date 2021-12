La definizione e la soluzione di: Sistema in cui si produce energia nucleare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : REATTORE

Curiosità : Sistema in cui si produce energia nucleare

reattore nucleare, che non è un caso di fusione nucleare, vedi Meltdown nucleare. In chimica nucleare e in fisica nucleare, la fusione nucleare è una reazione ... Significato reattore

reattóre s. m. der. di reagire, secondo il modello del rapporto agire-attore. intermedî); a seconda del modo in cui è realizzato il contatto fra le fasi nei reattori eterogenei, in r. a semplice gorgogliamento, a piatti, a diaframmi, a pareti bagnate, ecc. I CATEGORIA: ARCHITETTURA E URBANISTICA – INDUSTRIA AERONAUTICA reattore rea't:ore s. m. der. di reagire, secondo il modello del rapporto agire-attore. - 1. fis., tecnol. impianto nel quale si producono reazioni fisiche ? Espressioni: reattore nucleare impianto nel quale si producono e si mantengono, in condizioni controllate, reazioni nucleari pila atomica o nucleare. 2. aeron. a. motore con Definizione Treccani

