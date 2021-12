La definizione e la soluzione di: Sintetizza in poche parole un articolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : TITOLISTA

Curiosità : Sintetizza in poche parole un articolo

Concilio di Trento sintetizzò la dottrina della Chiesa inerente alla Santa Messa in nove canoni. Ciascuno di essi rappresenta un dogma, la cui mancata ... Significato titolista

titolista s. m. e f. der. di titolo (pl. m. -i). – 1. grandi giornali, chi si occupa della formulazione dei titoli; anche, il tipografo che provvede alla composizione e impaginazione dei titoli. 2. Chi provvede alla titolatura di un CATEGORIA: MESTIERI E PROFESSIONI – EDITORIA E ARTE DEL LIBRO mass media. Finestra di approfondimento Radio esclusi i termini in comune con la televisione - 1. Programmi: giornale radio o GR o radiogiornale; originale radiofonico; passaggio radiofonico; radiocronaca; ripresa; tecnico delle luci; tecnico del suono; telecronista; teletecnico; titolista; troupe; truccatore; valletta. b. Pubblico; tele abbonato; teleascoltatore; teledipendente Definizione Treccani

