La definizione e la soluzione di: Sinonimo di sposare.

Soluzione 9 lettere : IMPALMARE

Curiosità : Sinonimo di sposare

strumenti musicali a corda (kìtharis, bàrbiton, phòrmings). Era sinonimo di "melica" cioè di poesia cantata. In tale accezione tecnica, la lirica si distingueva ... Significato impalmare

impalmare1 v. tr. der. di palma1. – Anticam., congiungere la palma della mano , toccando la mano alla sposa, le dava così promessa di matrimonio; riferito alla donna, impalmarsi, come intr. pron., promettersi in sposa. Di qui, nell’uso moderno, affettato o impalmare v. tr. der. di palma¹, col pref. in-¹, lett., scherz. - prendere una donna in moglie condurre o portare all'altare, prendere in moglie o in sposa, sposare. Definizione Treccani

