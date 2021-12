La definizione e la soluzione di: Un sinonimo di giovane attrice o soubrette ing. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : STARLET

Curiosità : Un sinonimo di giovane attrice o soubrette ing

Significato starlet

starlet ‹stàalët› s. ingl. dim. di star «stella» (pl. starlets ‹stàalëts›), usato in ital. al femm. – Giovane attrice cinematografica o televisiva, agli esordî della carriera e alla ricerca di successo e di rapida notorietà (talvolta reso in ital. con l’adattamento starlétta, o con il calco starlet 'st?:lit, it. 'starlet s. ingl. dim. di star 'stella', usato in ital. al femm. - giovane attrice, agli esordi della carriera, alla ricerca di successo e di rapida notorietà attricetta, stellina. Definizione Treccani

Altre definizioni con sinonimo; giovane; attrice; soubrette; Un sinonimo desueto di parroco; Un sinonimo di generoso; Un sinonimo di danno; Un sinonimo di prostituta; Justin __, celebre giovane cantante canadese; Fresco e giovane ... come un vino; Il Giulio giovane ricercatore ucciso in Egitto; Non più giovane | Venerdì 26 novembre 2021; La Eva attrice nel film Simpatici e Antipatici; La Miller attrice in American Sniper; La Virginia imitatrice e attrice romana; La Faye attrice in Chinatown e Quinto potere; Cerca nelle Definizioni