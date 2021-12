La definizione e la soluzione di: Un sinonimo dei cavalloni... in cui tuffarsi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : MAROSI

Curiosità : Un sinonimo dei cavalloni... in cui tuffarsi

Significato marosi

òlio (region. òglio) s. m. lat. oleum, dal gr. ??a???. o sulla vampa, rinfocolare ire, animosità, passioni e sim.; gettare o. sui marosi, sulle onde, portare calma e distensione, col proprio intervento, in una situazione burrascosa CATEGORIA: ARCHITETTURA E URBANISTICA – FARMACOLOGIA E TERAPIA – MODA – ALIMENTAZIONE – INDUSTRIA COSMETICA E FARMACEUTICA Definizione Treccani

