La definizione e la soluzione di: Sinonimo di Comune, anche edificio del sindaco.

Soluzione 9 lettere : MUNICIPIO

Curiosità : Sinonimo di Comune, anche edificio del sindaco

manifestazioni folcloristiche come sinonimo di provincia di Frosinone e dell'insieme delle tradizioni popolari del suo territorio. L'identificazione della ... Significato municipio

municìpio s. m. dal lat. municipium , Hall), che fu spesso l’edificio pubblico caratteristico dei centri urbani medievali: Piazza del Municipio. b. Nell’età moderna, l’edificio destinato a esser sede degli uffici di un municipio muni't?ipjo s. m. dal lat. municipium, comp. di munia 'doveri' e tema di capere 'assumere'. - 1. amministr. il più piccolo ente territoriale-amministrativo all'interno di uno stato comune. 2. estens. palazzo in cui hanno sede gli uffici del municipio comune, palazzo comunale o di città o municipale. Definizione Treccani

Altre definizioni con sinonimo; comune; anche; edificio; sindaco; In chimica, un sinonimo di basico; sinonimo di cane meticcio, bastardino; sinonimo di metodo; E comunemente usato come sinonimo di fisco; L insieme di Sindaco e assessori di un comune ; Amministra il comune ; comune condimento; comune sigaro italiano; Soldato anche detto cecchino: __ scelto; Un cane Retriever, ma anche una provincia canadese; Osso del piede detto anche talo; Estrarre, ma anche camminare in passerella; edificio di incontro per la comunità cattolica; Un famoso edificio biblico; edificio di campagna; Schermano le finestre di un edificio ; Walter __, sindaco di Roma dal 2001 al 2008; L insieme di sindaco e assessori di un Comune; È tricolore quella del sindaco ; Il consiglio presieduto dal sindaco ; Cerca nelle Definizioni