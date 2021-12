La definizione e la soluzione di: Sinonimo di cane meticcio, bastardino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : INCROCIO

Curiosità : Sinonimo di cane meticcio, bastardino

Significato incrocio

incrócio s. m. der. di incrociare. – 1. a. di due cose: i. di due pali; più com., il punto, il luogo in cui due cose s’incrociano: all’i. delle due sbarre, dei due cavi, delle due navate. In partic., di due vie: i. stradale incrocio in'krot?o s. m. der. di incrociare. - 1. a. l'incrociarsi di due cose: i. di due pali non com. incrociamento, non com. incrociatura, intersezione. montanti e traversa di una porta di calcio ? sport. sette. c. punto dove s'incrociano due strade: i. stradale quadrivio, tra più strade crocevia, tra più strade, spec. di Definizione Treccani

Altre definizioni con sinonimo; cane; meticcio; bastardino; sinonimo di metodo; E comunemente usato come sinonimo di fisco; Un sinonimo antico per casalinga; sinonimo di telefono intelligente; Antilopi africane ; Razza di cane dal pelo ispido; Frutteto di decane ; Border __, cane da pastore; Cerca nelle Definizioni